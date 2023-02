Relacionamento: Esses são os 10 PIORES LUGARES para um PRIMEIRO ENCONTRO

Você já teve um date ruim? Pois saiba que você não está sozinha. Além de fatores como interesses em comum e o humor da pessoa, o lugar do primeiro encontro também pode influenciar positivamente ou negativamente no futuro da relação.

Um lugar para um primeiro encontro ideal é aquele onde é possível conversar e conhecer mais seu parceiro, mas também deve ter um ‘momento de fuga’ caso as coisas comecem a ficar embaraçosas, desconfortáveis ou se a timidez tomar conta. Pensando nisso, um barzinho com música ao vivo ou ambiente, por exemplo, seria uma boa escolha, mas nem todo mundo consegue pensar em ótimos locais para um primeiro encontro.

Uma pesquisa realizada no Reino Unido com 11 mil pessoas relevou qual é o pior lugar para um primeiro encontro. O campeão foi o cinema, com 20% das pessoas classificando como a pior opção. Isso acontece pois é o pior lugar para se conversar ou ao mesmo trocar olhares, já que o foco é o filme que está passando.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 3 atitudes cometidas por você na relação que só provam FALTA de amor-próprio

Jessica Alderson, CEO de um aplicativo de namoro comentou o dado: “O objetivo de um primeiro encontro é resolver se vocês dois sentem uma conexão e querem continuar investindo tempo um no outro, e o cinema não permite isso.”

Além do cinema, o segundo lugar de pior encontro fica para o McDonald’s, sendo o pior lugar para 13% dos entrevistados. Apesar disso, 46% revelaram já ter tido um encontro na rede de fast food mais famosa do mundo.

“O McDonald’s tem a reputação de ser barato e conveniente, o que dá a impressão de que alguém não se preocupa em impressionar sua acompanhante”, explica Alderson.

Veja a lista a seguir com os 10 piores lugares para um primeiro encontro:

Cinema (20%); McDonald’s (13%); Em casa (7%); Casa dos pais (4%); Restaurante (4%) Bar (4%) Natação (3%); Partida de futebol (3%); Parque (2%); Funeral (2%).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: ‘Namoro o homem dos meus sonhos, mas ele ainda sai com a ex-namorada’