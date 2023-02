Qual perfume feminino utilizar de acordo com sua personalidade? Imagem: Pexels

Se você coleciona perfumes ou gosta de saber cada vez mais sobre esse universo, provavelmente já percebeu que os aromas sofrem influências ou até mesmo influenciam as suas escolhas, não é mesmo? Por exemplo: ao ir para um evento chique, você escolhe o perfume baseado na sua roupa e no tipo de evento, e isso também fala muito sobre a sua personalidade.

Mas caso você não compreenda muito sobre o mundo dos perfumes, e mesmo assim gostaria de saber qual perfume combina mais com você, fique ligada nas dicas a seguir.

Floral de rosas

English Rose - Mahogany

Simboliza uma mulher delicada, que gosta de sentir bem, arrumada e perfumada, mas sem chamar muita atenção. Além disso, é uma mulher romântica e companheira.

As notas de topo são Rosa, Jacinto, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Rosa Rosa, Gerânio, Magnólia e Pêssego e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Floral frutado

J’Adore - Dior

Uma mulher um pouco mais intensa prefere os florais frutados. Ela gosta mais de festas elegantes e está sempre de salto alto.

As notas de topo são cPera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e ass notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

Gourmands

La Vie Est Belle - Lancôme

Um perfume para quem gosta de aromas com cheiro de doces. Essa fragrância mistura notas florais com frutais. Combina com mulheres que estão seguras de si e que se mostram presente em qualquer ambiente. Também é uma mulher experiente e inteligente, que utilizam desse artificio como sedução.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Egeo Dolce Colors - O Boticário

Outra característica dos gourmands são os que possuem um aroma mais adocicado e Egeo Dolce Colors transmite uma energia mais vibrante, com muita alegria e demonstra uma mulher com espírito livre.

As notas de topo são Morango, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Peônia Rosa, Frésia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Framboesa, Caramelo, Mousse de Leite, Almíscar e Cedro.

Com informações do canal do Youtube ‘Perfumando-se’.

