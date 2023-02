Os signos que sempre surpreendem com uma traição

Alguns signos do zodíaco podem transmitir muita transparência e lealdade, o que não os faz ser vistos como uma ameaça quando se trata de traição. Por isso, quando eles decepcionam nesse quesito tendem a surpreender bastante.

Confira quais são esses signos e como isso acontece:

Áries

O ariano é sincero e pode demonstrar uma lealdade poderosa nos momentos mais complexos, o que faz as pessoas que o conhecem de verdade a confiar bastante. No entanto, esse signo carrega o impulso e energia suficiente para não deixar uma oportunidade passar e a traição pode acontecer pela falta de reflexão.

Gêmeos

O geminiano pensa muito em seus relacionamentos e faz o possível para mantê-los honestos. No entanto, sua personalidade pode ser indecisa e mudar bastante pelas circunstancias da vida, o que os faz a buscar saídas e cair em traições sem dimensionar a gravidade real da deslealdade.

Leão

O leonino é um signo protetor e que considera a lealdade a base das suas reações, mas ele também pode cair em traições quando o ego e ambição falam mais alto. Ao fixar um objetivo em sua mente, ele pode deixar de medir algumas consequências e surpreende por mudar sua consideração da água para o vinho.

Sagitário

O sagitariano se aproxima muito das pessoas que ama e é capaz de falar sobre tudo de fmaniera muito transparente. No entanto, esse signo pode mudar de ideia e ser impulsivo, agindo sem colocar os sentimentos dos outros na balança; os outros se surpreendem quando percebem que as promessas ficaram no meio do caminho.

