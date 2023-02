O que pode acontecer com Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de 13 a 19 de fevereiro, segundo o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Cat Crawford

Preparado para mais esta semana? Então, se você é de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem e previsão das cartas do tarot para os próximos dias. Vamos lá?

Leão

Para Leão, a semana será bastante positiva, trazendo o reflexo de todo o seu esforço nos últimos tempos e as cartas do tarot deixam ainda um conselho: ganhar dinheiro não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Virgem

Para Virgem, a semana começa com bastante energia, algo que deve se repetir nos próximos dias. No entanto, como nem tudo é perfeito, você deve estar preparado, pois desafios também podem aparecer em seu caminho.

Libra

Para a pessoa de Libra, as cartas deixam um importante conselho: seja você mesmo em qualquer situação e momento. Além disso, se abra para o amor e dê chances à vida.

Escorpião

Esta é uma semana em que a pessoa de Escorpião deve deixar o lado racional um pouco de lado e pensar por uma perspectiva emocional. Se arrisque nas oportunidades que a vida te der e naquilo que há tempos quer fazer.

Com informações do portal Depor.

