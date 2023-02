Moda: 7 looks estilosos e fáceis de usar com sandálias e rasteirinhas nos dias quentes

Qualquer look muito exigente ou complicado simplesmente não vale a pena quando o tempo está bom e há dias ensolarados para serem aproveitados. Nós queremos apenas calçar nossas sandálias favoritas, vestir poucas peças e sair pela porta.

Por isso, abaixo daremos ideias de looks que não são apenas chiques, mas também fáceis de montar. De saias deslizantes a minivestidos e conjuntos combinando, aqui estão 10 roupas fáceis com sandálias para experimentar nesta temporada.

7 looks estilosos e fáceis de usar com sandálias ou rasteirinhas

Minivestido franzido com sandália mule

Nada como um minivestido fofo, e os estilos franzidos estão tendo um momento importante. Combine suas sandálias mule favoritas com um mini franzido chique e você estará pronta para o happy hour.

Look monocromático com sandálias de dedo

Conjuntos correspondentes estão aqui para ficar. Combine o seu favorito com sandálias tanga da moda e considere seu visual completo.

Vestido tipo ‘tank’ com sandálias coloridas

Nada mais atemporal do que um vestido regata justo e saltos elegantes. Para um toque divertido na combinação clássica, escolha saltos coloridos para adicionar alguma dimensão ao seu visual.

Macacão curtinho com sandália com cadarço

Um macacão curto e larguinho é o mais elegante possível e também elimina a dor de cabeça de planejar uma roupa completa. Adicione um lindo par de sandálias de cadarço para uma justaposição legal à peça única estruturada.

Camisa oversized e legging com sandália colorida

Quer você tenha uma reunião de trabalho, um encontro noturno ou um brunch com amigos, esta é a melhor combinação de roupas. É confortável e chique ao mesmo tempo.

Shorts e blazer com papete

Embora o blazer nem sempre seja uma opção quando as temperaturas realmente sobem, a combinação de shorts e camiseta é chique, no entanto. As sandálias esportivas dão ao visual clássico uma atualização moderna.

Calça flare com cropped e rasteirinha

Outro look certeiro é uma calça larga de tecido, com um cropped e rasteirinha. Se a saída for no fim de tarde, aposte em um blazer com cores vivas para complementar e estará um arraso.