Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 17 de fevereiro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fevereiro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 13 a 17 de fevereiro de 2023:

Áries

Chegou a sua hora de brilhar! Nesta semana você passará por energias de total renovação. Lembre-se que você é o líder de tudo e todos os signos precisam de você.

Cuidado com a inveja dos seus colegas de trabalho, pois você estará brilhando demais e receberá atenção extra ou oportunidades.

Tente manter a discrição e não comente sobre os outros ou planos futuros. Um amor do signo de Capricórnio ou Leão entrará em sua vida para que você se sinta pleno no campo sentimental. Você vai comprar uma passagem de avião para viajar.

Touro

Você terá “poder total” ao longo desta semana; hora de se reinventar e trazer o melhor de você. Lembre-se que o principal é a força que você terá para enfrentar os problemas do cotidiano e, principalmente, o poder de decisão para continuar em seu objetivo rumo ao sucesso.

Você viverá uma semana para rever sua saúde e manter-se o mais saudável possível para que possa alcançar tudo o que planeja fazer. Convite para um novo negócio ou oportunidade de emprego.

Um pedido de casamento ou um relacionamento que avança de forma importante.

Gêmeos

O alívio e a reinvenção chegarão a você esta semana. A sorte estará do seu lado e você deve aproveitar esta onda de abundância para fazer as mudanças necessárias em sua vida para brilhar mais.

Lembre-se que o signo de Gêmeos busca sempre viver bem e conquistar o reconhecimento dos outros, por isso você deve seguir em frente e não confiar em pessoas que só querem roubar sua sorte. Cuidado ao emprestar dinheiro.

Atenção extra com traições, principalmente no amor. Esta semana entrará em sua vida um amor do signo de Áries, Leão ou Libra que será muito compatível com você.

Câncer

Os dias de paz chegarão até você e marcarão também seu sucesso. Aceite os desafios e comece a retomar seu caminho; sua melhor transformação será por dentro, então deixe esses medos para trás, que você terá a vitória em suas mãos.

Recomendo que você tente transformar tudo ao seu redor e procure pessoas mais positivas em sua vida; isso o ajudará a ter a felicidade que você merece. Será uma semana de fortes mudanças no seu trabalho, mas você ficará com uma posição de hierarquia superior.

Cuide da saúde. Você receberá um dinheiro extra por um trabalho, apenas tente investir em você.

Leão

Intuições e sinais do universo chegam para mostrar que tudo pode ser diferente. Serão dias de muita força e, acima de tudo, que você se sentirá superior aos outros.

Com o carisma do seu signo prepare-se para ser admirado e desejado pelos demais. Lembre-se que você está em uma fase de valorização das pessoas ao seu redor, são tempos de amadurecimento mental.

Será uma semana de altos e baixos em uma questão de sua trabalho e vida pessoal, mas não dê tanta importância e evite atrair a inveja.

Dinheiro extra ou uma dívida do passado é paga. Um convite especial chegará e pode ser para encontrar ou sair com um novo amor.

Virgem

Sucesso e energias que o ajudam a ter bons resultados no trabalho e vida financeira. Os canais das energias positivas estão abertos e é hora de tomar algumas decisões para que tudo saia bem.

Um relacionamento pode terminar. Mudança no emprego. Troque ideias e aceite conselhos de pessoas de confiança.

A estabilidade emocional virá em breve, mas é preciso fazer alguns planos para o seu futuro. Mudanças radicais chegam para trazer superação.

Libra

Originalidade em alta! O medo acaba e você poderá alcançar o sucesso em sua vida. Você irá se envolver em conversas e ser muito carismático com as pessoas ao seu redor.

Cuide dos seus rins e sua saúde mental; é bom meditar, beber muito líquido e fazer exercícios. É hora de amadurecer e deixar para trás as indecisões sobre o seu futuro.

Semana muito boa para mudanças positivas no trabalho. Continue cuidando da saúde e pense em ter hábitos melhores. Um estudo ou acontecimento importante na carreira.

Escorpião

Aceitação e coragem. É hora de ter valentia para enfrentar os problemas e as crises que você tem. A aceitação vai te ajudar a se sentir melhor em todos os sentidos, você também vai passar por um momento difícil, por isso você deve ter caráter para enfrentar o que vem pela frente para não cair na tristeza e desanimo.

Lembre-se que Escorpião é um signo de caráter, mas às vezes pode cair em vícios; evite. Seja uma pessoa mais caseira e aproveite a família ou o parceiro, pois assim viverá melhor.

Sagitário

Renascimento e revolução. Alguns limites e negatividades finalmente saem da sua vida; hora de criar um presente melhor e um futuro promissor.

Os níveis de prosperidade são altos e seu interior lhe dirá o que você precisa para ter abundância. Semana com reuniões de trabalho e mudanças de projetos , serão dias de muito proveito.

Você decide cuidar mais da saúde. No amor , você sofre por pessoas que não são para você e se apega a amores proibidos; rompa com essa tendência.

Capricórnio

Visão e boa vontade para realizar. Você deve deixar a imaturidade e formar a realidade que deseja para sua vida e colocar boa vontade em tudo que se propõe.

Profissionalmente , a sorte estará do seu lado. Esta semana você terá um amadurecimento mental para poder crescer mais em sua vida sentimental. Oportunidades e um emprego melhor virão.

Seja líder e continue forte, apenas não caia na soberba e ouça conselhos; não imponha suas ideias. Cuide da sua energia e busque a felicidade para ter mais saúde.

Aquário

Foco e esforço são importantes agora, pois isso irá maximizar todas as suas ações. Saia da mediocridade e busque o que é positivo.

Valorize tudo de bom que o cerca e não se deixe levar por amigos e amores que só possuem interesses. Serão dias de amadurecimento pessoal e de saber o que você quer para sua vida e enfrentar tudo e defender sua felicidade.

Semana de tomada de decisões importantes para crescer no trabalho. Seu signo passará por uma fase de prosperidade. O passado pode retornar e é melhor se distanciar.

Aquarianos solteiros terão um amor muito compatível com Touro ou Libra.

Peixes

Determinação e revolução! Deixe a energia positiva te conduzir em tudo o que você fizer com força para ser decisivo com o que você deseja para o seu futuro.

Esta semana será importante para o crescimento econômico , mas você não deve se sabotar com seus pensamentos negativos.

Devido a situações que você mesmo causa, busque mais a prosperidade e deixe as inseguranças para trás, principalmente no amor. Semana de mudanças no trabalho, pois serão dias de transformação e você deve ser mais prudente com tudo o que for comentar com os outros.

Não seja preguiçoso e cuide da sua saúde para ter ainda mais energia em sua vida.

