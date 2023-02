Hidratantes potentes e encontrados até mesmo em farmácia!

Para adquirir um bom hidratante corporal, não é preciso desembolsar tanto dinheiro quanto se pensa. Conhecidos como ‘hidratantes de farmácias’, os produtos a seguir são encontrados em diversas drogarias ou em conveniências de itens para a pele por um bom custo-benefício, além de entregar qualidade e hidratação. Confira!

Loção Hidratante Corporal Johnson’s Baby Regular

A loção hidratante Johnson’s Baby é ideal para quem deseja utilizar um produto leve, principalmente após sair do banho. É ideal também para dias mais quentes, pois o hidratante proporciona tanto uma hidratação quanto um aroma mais leve.

Creme Nivea Mousse Milk

Este hidratante é específico para quem possui pele extra-seca. Em sua composição leva óleos de amêndoas, proporcionando uma hidratação mais densa e profunda. Outras opções dentro da linha Mousse indicadas pela youtuber Joyce Vignochi são Creme Nivea Mousse Soft Milk; Creme Nivea Mousse Pepino X Matcha e Creme Nivea Mousse Framboesa X Chá Branco.

Chic Hidrantante Corporal Panvel

É considerado o ‘potinho da riqueza’ na opinião de Joyce. O que chama a atenção neste hidratante é sua fragrância.

As notas que compõem o aroma desse hidratante são: Topo: Pêra, Frésia, Melão e Bergamota. Corpo: Ylang-Ylang, Jasmim, Pêssego, Lily of the Valley, Flor de Maracujá e Iris e no fundo possui Baunilha, Cedro, Sândalo, Musk

Hidratante Paixão Inspiradora

Além da categoria ‘hidratante de farmácia’, esse produto se encaixa muito bem nos ‘hidratantes das mães’. É um creme corporal clássico, presente em diversas casas brasileiras. Possui bom custo-benefício e uma hidratação leve. Sua composição também possui óleo de amêndoas doces.

