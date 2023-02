Estas são as novas imagens captadas pelo Telescópio Hubble da NASA que mostram ‘fenômeno misterioso’ em Saturno

Novas imagens de Saturno do Telescópio Espacial Hubble da NASA anunciam o início da “temporada de raios” do planeta em torno de seu equinócio, quando características enigmáticas aparecem em seus anéis.

Como detalhado pela NASA, a causa dos raios, bem como sua variabilidade sazonal, ainda não foi totalmente explicada pelos cientistas planetários.

Como a Terra, Saturno é inclinado em seu eixo e, portanto, tem quatro estações, embora, devido à órbita muito maior de Saturno, cada estação dure aproximadamente sete anos terrestres.

O equinócio ocorre quando os anéis são inclinados de lado para o Sol. Os raios desaparecem quando se aproxima o solstício de verão ou inverno em Saturno.

À medida que o equinócio de outono do hemisfério norte de Saturno em 6 de maio de 2025 se aproxima, espera-se que os raios se tornem cada vez mais proeminentes e observável.

Como detalhado pela NASA, o suspeito culpado pelos raios é o campo magnético variável do planeta. Os campos magnéticos planetários interagem com o vento solar, criando um ambiente eletricamente carregado.

Os cientistas pensam que as menores partículas de gelo do tamanho de poeira também podem se tornar carregadas, o que temporariamente levita essas partículas acima do resto das partículas de gelo maiores e pedregulhos nos anéis.

Os raios do anel foram observados pela primeira vez pela missão Voyager da NASA no início dos anos 80. Os recursos transitórios e misteriosos podem parecer escuros ou claros, dependendo da iluminação e dos ângulos de visão.

O último equinócio de Saturno ocorreu em 2009 , enquanto a sonda Cassini da NASA estava orbitando o planeta gigante gasoso para um reconhecimento de perto.

Embora os outros três planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar também tenham sistemas de anéis, nada se compara aos anéis proeminentes de Saturno, tornando-os um laboratório para estudar os fenômenos dos raios.

Como detalhado pela NASA, se os raios podem ou ocorrem em outros planetas com anéis é atualmente desconhecido.

O programa OPAL do Hubble adicionará dados visuais e espectroscópicos, em comprimentos de onda de luz do ultravioleta ao infravermelho próximo, ao arquivo de observações da Cassini.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas estão antecipando juntar essas peças para obter uma imagem mais completa do fenômeno do raio e o que ele revela sobre a física dos anéis em geral.

Texto com informações da NASA