Esta é a mensagem semanal do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer; de 13 a 19 de fevereiro

Outra semana começou e para iniciá-la da melhor forma é importante ficar por dentro das previsões das cartas do tarot para os próximos dias. Caso seu signo seja Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, procure e confira os detalhes que deixaremos a seguir.

Áries

Embora esta história tenha terminado algumas vezes mal, você continua confiando nas pessoas. No entanto, as cartas do tarot trazem um aviso: tome cuidado com quem conhece nos próximos dias para assim evitar problemas.

Touro

A hora de tirar a dúvida finalmente está chegando e você se sentirá aliviado por algo que vem travando sua vida recentemente. Use e abuse de sua intuição, pois assim poderá fazer a melhor escolha.

Gêmeos

Após semanas intensas, os próximos dias devem ser bastante tranquilos para a pessoa de Gêmeos. As cartas do tarot deixam apenas um conselho: tome cuidado para que não escapem segredos e que isso te prejudique no futuro.

Câncer

A semana exigirá bastante planejamento e organização da pessoa de Câncer. Saiba que é melhor que diga não do que se comprometer com algo que não poderá cumprir.

Com informações do portal Depor.

