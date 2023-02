Câncer de tireoide: esses são os 6 sintomas que você NÃO DEVE IGNORAR

O câncer na tireoide, frequentemente associado à gandulas no pescoço e cabeça afeta três vezes mais as mulheres do que os homens, principalmente entre os 20 e 65 anos. No Brasil, é o terceiro tumor mais comum em mulheres da Região Sudeste e Nordeste, não considerando o câncer de pele não-melanoma.

A condição acontece quando células modificadas geneticamente se acumulam na tireoide. Primeiro o câncer aparece como um tumor e progride com o passar do tempo. Na segunda fase se expande para nódulos e gânglios próximos e por último se espalha em outros órgãos.

Sintomas

Segundo o site Meganotícias, não existem sintomas iniciais, como dor ou desconforto, mas é possível notar o aparecimento de nódulos sentidos ao toque. O site informa ainda que, nos Estados Unidos, 75% da população possui algum tipo de nódulo tiroidiano, contudo, apenas 1% é diagnosticado como câncer.

O diagnóstico pode ser confirmado a partir de imagens de ultrassom, realizado após a consulta com um especialista.

Os sintomas mais comuns com o passar do tempo são:

Inchaço do pescoço;

Massa ou nódulo ao nível da tireoide;

Rouquidão ou alterações persistentes na voz;

Problema para respirar;

Dor no pescoço, que pode atingir as orelhas;

Tosse constante sem estar resfriado.

Tipos

O câncer na tireoide pode ser separado em quatro tipos mais comuns, sendo os carcinomas papilífero, folicular, medular e o anaplásico, sendo o primeiro responsável por 70% a 80% dos casos.

Fatores de risco

Os fatores de risco associados ao câncer na tireoide são:

Radiação na região do pescoço para tratamento de outros doenças ou quando o indivíduo é submetido à radiação por conta de trabalho ou ainda pessoas que sofrem acidentes nucleares;

Algumas síndromes genéticas;

Histórico familiar.

