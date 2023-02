A rotina te cansou? Tome este suco caseiro com pepino para relaxar de forma saudável Foto ilustrativa (Reprodução/Pixabay - JugosLocos)

A rotina tem sido intensa e além de garantir o tempo adequado para descansar, está buscando uma alternativa que te ajude a relaxar de forma saudável? Então, já comece a separar seu papel e caneta para anotar uma dica prática.

Com poucos ingredientes, estes que possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios, queremos convidá-lo a aprender a preparar um delicioso suco caseiro. As informações são do portal Mejor con Salud.

Suco caseiro para relaxar

Ingredientes:

1 pepino;

4 ramos de salsinha;

6 cenouras;

2 talos de aipo.

Modo de preparo:

Se você tiver, basta processar todos os ingredientes em uma centrífuga de alimentos;

Caso não tenha, remova as cascas, corte em pedaços e coloque em um liquidificador com água;

Agora, bata até que forme uma mescla homogênea;

Por fim, é só tomar o seu suco.

Lembre-se que o conteúdo tem a finalidade informativa e não visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

