Short jeans aos 50? Claro que pode usar! 5 looks para arrasar neste 2023

Quando chegam aos 50, muitas mulheres consideram que deveriam deixar para trás muitas roupas modernas e sensuais porque não é mais ‘bem visto’, mas isso não faz o menor sentido.

Uma das peças que passam a ser uma dúvida, são os shorts (principalmente os mais curtos), que poucas se atrevem a usar. Por isso, hoje daremos alguns exemplos de looks com shorts que ficam legais em qualquer idade, para se inspirar e peder a vergonha.

Como usar shorts jeans neste 2023 aos 50 anos para parecer elegante e sexy

Shorts jeans e camisa

Uma combinação simples, mas que não falha, é usar shorts jeans com camisa. Os modelos mais larguinhos ficam ainda mais lindos. Esse look vai te dar elegância e te deixar com um ar moderno aos 50 e você pode complementar com salto ou tênis, dependendo do que achar melhor para você.

Shorts jeans e blazer

Se quer um look sexy e moderno ao mesmo tempo, pode combinar um shorts com uma regatinha por dentro e complementá-lo com um blazer de tom neutro. Não esqueça de acessórios, como cintos que se destacam, para deixar o look ainda mais completo.

Shorts jeans e blusa com cardigã

Nada mais moderno e jovial do que usar um shorts jeans com uma blusa soltinha ou um body, do jeito que você mais gosta. E você pode complementar esse look com um cardigã longo e colorido e completar um look casual com um tênis branco.

Shorts jeans e kimono

Um kimono estampado sempre eleva qualquer look. E, para os dias quentes, nada como apostar em um shorts, com kimono e uma camisetinha por baixo. Nos pés? Aposte em conforto com uma papete, ou se quiser manter ainda mais a elegância, combine um salto confortável.

Short com jaqueta jeans

Você também pode usar um visual mais moderno e totalmente 2023, combinando um look com shortinhos, rasteirinha e jaqueta jeans. Se quiser ficar ainda mais por dentro da tendência, aposte em um look monocromático total jeans.