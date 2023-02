Por quanto tempo o álcool fica no corpo? É possível acelerar o processo?

Com a chegada dos bloquinhos de Carnaval, ninguém quer ir de ressaca para o trabalho no dia seguinte, não é mesmo? Mas quanto tempo o álcool fica no corpo? será que é possível acelerar o processo de eliminação do álcool no corpo após exagerar nas bebidas?

Tudo vai depender da quantidade ou até mesmo do seu próprio organismo, mais de acordo com matéria do ‘Canaltech’, o álcool pode demorar de 12 até 24 horas para ser eliminado. Caso seja absorvido rapidamente, o nível etílico chega no seu limite após 30 minutos após o consumo, caso o estômago esteja vazio (o que não é recomendado). Porém, caso o consumo da bebida alcóolica seja feito durante uma refeição, o tempo sobe para até 1 hora após a primeira dose.

Após ser ingerido, o álcool passa pela corrente sanguínea antes de chegar ao fígado, local em que é transformado em acetaldeído, depois acetato e por fim em calorias, onde é eliminado em formato de água e dióxido de carbono. Durante todo esse caminho, o nível de álcool diminui uma proporção de 0,1g a 0,15g por hora, processo conhecido como Linha Widmark.

LEIA TAMBÉM: Doença rara australiana que deixa olhos verdes “dói como parto”

“Considerando que o volume de sangue de um ser humano chega a 7% do seu peso, alguém com 80kg tem cerca de 5,6 litros de sangue no corpo: uma dose de cachaça de 50ml e 50% de teor alcoólico (25ml de álcool, 19,75g) concentraria 0,035 g de álcool por litro. Isso seria eliminado pelo corpo em cerca de 3 horas, em teoria”, explica o site.

É possível acelerar o processo de eliminação do álcool?

Não, é impossível acelerar o processo de eliminação do álcool no corpo, mas existem dicas eficazes para que você não fique de ressaca após exagerar na bebida. Beber agua ou substâncias não alcoólicas entre bebidas que contém álcool é algo recomendado, além de comer doces ou salgados e tomar aspirinas para evitar sintomas da ressaca, como uma forte dor de cabeça.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Você sabe o que é a síndrome de pica? Veja as causas, os sintomas e como tratar a doença