Cortes de cabelo curtos para um visual sedutor e sofisticado

Cortes de cabelo curtos não são reservados apenas para mulheres de um determinado tipo de rosto, mas sua versatilidade os torna perfeitos para todos. Eles ainda são perfeitos para quem deseja m visual sedutor e sofisticado.

1. lob

Rosto redondo, oval, quadrado... Não importa, pois esse estilo é um dos mais populares entre as mulheres jovens porque está em um ponto intermediário perfeito em termos de comprimento e também formas de usá-lo, seja reto ou com ondas.

2.Garçom

Além disso, ouse dar uma chance a esse estilo que se parece muito com o famoso duende, mas ao contrário dele, é muito mais relaxado, longo e você pode até pedir para adicionar camadas.

3. bob assimétrico

É moderno e vai bombar entre as tendências de corte de cabelo para 2023. O que amamos nesse look é nunca será uma má ideia e, pelo contrário, parece extremamente chique.

