5 perfumes nacionais que PARECEM IMPORTADOS

Viva Acqua Fresca - O Boticário / Neroli Portofino - Tom Ford

Os perfumes se assemelham no aroma, porém Viva se mostra muito mais leve e versátil do que a versão importada. É um perfume cítrico e floral branco, ideal para ser utilizado em dias quentes. Contudo, seu desempenho é baixo, fixando na pele cerca de três horas.

As notas de topo são Mandarina, Limão, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Notas Aquosas e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

Angico Branco - Mahogany / The One - Dolce&Gabbana

O perfume da marca Mahogany possui uma saída frutada e suculenta devido a sua nota de pêssego. Além disso, possui notas adocicadas e ambaradas, presente na nota de baunilha. Diferente da fragrância anterior, possui uma fixação média, que fica em torno de sete horas, segundo a youtuber Juliara Ferreira.

As notas de topo são Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Ameixa, Rosa e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são Baunilha, Mimosa branca, Almíscar e Vetiver.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes importados masculinos e femininos BARATINHOS

Gracela Rose Sublime - Hinode / La Nuit Trésor - Lancôme

Um perfume que une o frutado e o adocicado em um único frasco. As fragrâncias se assemelham devido a nota de framboesa presente em ambos. A diferença entre os dois está na nota de café, que se faz muito presente em La Nuit Trésor e não consta em Gracela Rose Sublime.

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Lichia. As notas de coração são Rosa de Grasse, Magnólia e Violeta e as notas de fundo são Caramelo, Patchouli e Âmbar.

Essencial Supreme - Natura / Insolance - Guerlain

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli, Almíscar, Mirra, Sândalo, Ambreta, Cenoura e Cedro.

Luiza Brunet Poderosa - Avon / Fantasy - Britney Spears

A nota de topo é Magnólia. A nota de coração é Trufa de Chocolate Branco e a nota de fundo é Sândalo Australiano.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos refrescantes e que duram muito

⋅ 5 melhores perfumes masculinos importados para adquirir em 2023

⋅ 5 perfumes importados frescos que você PRECISA CONHECER