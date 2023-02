Shakira ousa com esses looks cut out aos 46: mostrando que sensualidade não tem idade

Shakira está há anos como um dos principais ícones musicais. A cantora, que completou 46 anos no início desse vez, voltou a explodir nas rádios e aplicativos de música, após estourar com o seu lançamento com Bizarrap, ‘BZRP Music Sessions #53′.

Mas, a cada ano que passa, ela prova que não são apenas as suas músicas que melhoram, como os seus looks. Ela mostra que a idade não a impede de usar looks ousados e sensuais, pelo contrário: ela usa cada vez mais.

A tendência cut out tem sido uma das preferidas da colombiana, que aposta nela em seus bodys, vestidos e macacões. Já diria a própria cantora: “Eu valho por duas de 22″

Os looks cut out com os quais Shakira mostra seu lado mais sexy aos 46 anos

Top cut out com calça esportiva

Para lançar uma das coreografias da sua nova música com Bizarrap, Shakira apostou em um cropped cut out sexy e moderno de manga comprida. Para completar, e manter o conforto para a dança, a cantora combinou com uma calça esportiva preta e tênis, além de usar seus cabelos soltos e lisos.

Tendência em dobro: body cut out com calça com transparência

Para o clipe de ‘Te Felicito’, a cantora usou um body roxo recortado, com gola alta e mangas compridas. Para complementar, a cantora apostou em outra tendência: a transparência, em sua calça com bolsos largos.

Body cut out com look vibrante

Em outro ensaio de sua coreografia, a colombiana apostou, mais uma vez, em um body cut out preto com mangas compridas e, para complementar, utilizou uma calça com cores quentes, em forma de chamas, ficando ainda mais sexy.

Shakira, a musa da tendência cut out

E, para finalizar, não poderíamos deixar de mostrar esse macacão completamente ousado do clipe da música ‘Te Felicito’ (que só teve looks icônicos, por sinal), com uma transparência na cor vinho e totalmente sexy.