Os 4 signos que enviam e recebem mensagens no amor

A partir do segundo fim de semana de fevereiro de 2023, alguns signos do zodíaco podem receber e enviar mensagens que se tornarão especiais em sua vida amorosa.

Confira quais são:

Libra

Momento em que conflitos podem surgir, mas também é hora de fazer novas descobertas na vida amorosa. As mensagens são trocadas e as conversas sobre o futuro de relacionamentos são ricas de planos, romance ou desfechos necessários. Quem está solteiro conta com ainda mais sensualidade e poder de atração para se conectar com admiradores.

Sagitário

A vontade de trocar ideais e adquirir ainda mais conhecimento o aproximará de pessoas, inclusive no amor. Esse é o momento de se movimentar, conhecer e viajar para expandir a chance de viver coisas novas que o nutrem. Novos estudos podem ser iniciados e gente compatível se aproxima. Compartilhar a própria vida é prazeroso, mas não se esqueça que nem todo mundo é confiável.

Capricórnio

Momento de muita inspiração, visão e pensamentos; apenas não deixe que o excesso de reflexão o impeça de agir e se conectar com quem sente vontade. Alguns dramas são finalizados e você segue em frente com vontade de se comunicar mais, impulsionando os contatos que já tem e fazendo outros novos e importantes. A intuição aflora e o ajuda a ter ainda mais resultados legais!

Aquário

Compartilhar ideias trará o melhor de você! Além disso, sua maior clareza torna este um excelente momento para falar e escrever, seja para promover seu trabalho ou dar aquele up em conversas amorosas. Fique atento a perspectiva intuitiva que faz você receber os conselhos certos e se aproximar de quem vale a pena!

