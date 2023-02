Hidratantes da Natura que VALEM MUITO A PENA ter na coleção

Cada pessoa possui uma marca preferida de marcas de cosméticos, contudo, é inegável que algumas marcas brasileiras apostam todas as suas fixas em determinados produtos e viram referência daquele item. É o caso dos hidratantes e perfumes, em que a marca Natura é uma das primeiras a ser comentadas quando o assunto são esses dois nichos.

Caso você tenha curiosidade de saber quais são os hidratantes da Natura mais clássicos do mercado e que ainda valem a pena colocar em sua coleção, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber Thaís Nakatu, do canal ‘Use comigo’.

Desodorante Hidratante Corporal Natura Tododia Frutas Vermelhas

Uma das linhas de hidratantes mais famosas da marca é a Toodia. Entre as diversas opções de aromas, Frutas Vermelhas é uma das mais clássicas. Além do aroma frutado, o produto traz prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça.

Hidratante Natura Cereja e Avelã

Outro hidratante com aroma doce famoso da linha todo dia é o cereja e avelã. O produto traz os mesmo itens que foram citados anteriormente, além de hidratar e nutrir profundamente.

Polpa Desodorante Hidratante para o Corpo Ekos Castanha

Saindo da linha Tododia, outra queridinha entre as mulheres é a Natura Ekos. A versão castanha foi elaborada com óleo da semente, que potencializa o antirressecamento da pele. De acordo com o site da marca, o produto possui 98% de origem natural.

Hidratante Corporal Natura Sève Amêndoas e Canela

Ideal para utilizar à noite ou em temperaturas mais baixas, o hidratante é potente e ideal para peles ressecadas. Também possui aroma intenso, por isso é uma linha que não é indicada para ser utilizada no verão.

