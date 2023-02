5 formas de manter sua casa fresca se você não tiver ar-condicionado

O verão se estende até o dia 20 de março, e mesmo com dias chuvosos em diversas regiões do Brasil, as onda de calor se fazem presentes em diversas cidades. Nesse momento, afim de se refrescar, alguns métodos podem ser eficazes e um ar-condicionado é sempre bem-vindo. Mas o que fazer caso você não tenha um ar-condicionado em casa?

Antes e mais nada, em dias ensolarados é importante não tomar sol direto, além de se hidratar bem e utilizar roupas mais frescas. Contudo, para evitar os raios solares algumas pessoas costumam se manter dentro de casa, que costumam ficar bem abafadas.

Deixe o ar circular

Uma das técnicas mais eficazes contra as ondas de calor é deixar o ar ventilar dentro de casa nas primeiras horas do dia e voltar a abrir as portas e janelas durante o período da noite.

Utilize cortinas

Não são todas as casas que possuem cortinas nas janelas, e se a sua é uma delas, talvez seja a hora de adquirir uma. Os modelos blackouts são capazes de bloquear o calor excessivo, permitindo que o ar circule nos cômodos.

Troque as lâmpadas

Se as suas lâmpadas são muito antigas, elas podem ser culpadas por contribuir com o calor dentro de casa. As lâmpadas de LED atuais são consideradas frias e não emitem o mesmo calor das lâmpadas antigas, deixando os ambientes mais frescos.

Utilize o ventilador de forma correta

Uma alternativa mais barata para quem não possui ar-condicionado é o ventilador. Alguns truques podem ser utilizados para potencializar o frescor, como colocar uma jarra de plástico com água gelada ou gelo na frente do ventilador para refrescar o ar. Utilize também o objeto perto de janelas ou portas.

Mantenha o corpo fresco

Além do ar, uma forma de evitar o calor intenso é mantendo o corpo fresco. Ao invés de tomar diversos banhos gelados por dia, uma alternativa é borrifar água no corpo ou colocar panos úmidos nos pulsos, nuca e parte interna dos cotovelos. Busque também utilizar roupas mais frescas e leves.