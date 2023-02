3 erros GRAVES que as pessoas cometem com PERFUMES e que podem ser evitados Imagem: Pexels

Na hora de adquirir um perfume, muitas pessoas se atentam somente ao preço ou ao aroma, e esquecem de prestar atenção em todos os detalhes que envolvem a compra de uma nova fragrância. Por isso, este é feito para você que ama colecionar perfumes, porém não é tão atento na arte que é passar perfume.

Veja a seguir 4 erros que as pessoas cometem quando utilizam um perfume de acordo com o canal ‘Macho Moda’.

Perfume não tem validade

Um erro comum cometido por quem é leigo no mundo da perfumaria é achar que perfume tem validade. E esse erro é até justificável, já que na maioria dos fracos aparece a data de validade do produto. Contudo, de acordo com ‘Coloral’, apresentador do canal do youtube, e também outros especialistas em perfumes, a validade aparece no frasco devido à agência que regulamenta esse tipo de produto, mas as fragrâncias não possuem prazo de validade.

Passar perfume logo após o banho

Não existe sensação melhor do que acabar de sair do banho e passar um bom perfume, não é mesmo? Pois trate de parar de fazer isso imediatamente, pois você está utilizando perfume da maneira errada! Ao sair do banho, o corpo está em uma temperatura mais elevada, e isso faz com que o perfume evapore rapidamente. O correto é esperar alguns minutos antes de borrifar a fragrância.

Comprar perfume ‘no blind’'

Esse não é um erro tão grave, mas deve ser evitado por quem procura economizar ao adquirir um perfume. Comprar uma fragrância no blind significa comprar um perfume no escuro, sem conhecer as notas e sem saber se você gosta do aroma.

Outro erro também que tem a ver com isso é conhecer o aroma rapidamente na fita olfativa e não esperar que outras notas apareçam. O mais indicado é borrifar a fragrância e ir dar uma volta para que o aroma pegue forma na sua pele.