Top 5: MELHORES PERFUMES da Mahogany

A Mahogany é uma marca de perfumes bem presente no cenário nacional e que ocupa diversos acervos de fragrâncias das mulheres, principalmente pelo custo-benefício. Caso você já tenha algum produto da marca e queira conhecer outros, ou ainda quer dar uma primeira oportunidade para esses perfumes, confira a seguir o top 5 de melhores perfumes femininos da Mahogany, que costuma inspirar seus aromas em fragrâncias importadas.

Jardin des Roses (Roses de Chloé)

As notas de topo são Notas Verdes, Groselha Preta, Laranja e Tangerina. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Frutas, Frésia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo e Âmbar.

Uma Tarde Na Toscana (Narciso Rodriguez For Her)

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Bourbon E Fava Tonka

As notas de topo são Coentro, Limão e Bergamota. As notas de coração são Baunilha, Whisky Bourbon, Tabaco e Helicônia e as notas de fundo são Fava Tonka e Cedro.

Lavande De Provence

As notas de topo são Lavanda, Laranja Doce e Alecrim. As notas de coração são Lavanda, Gerânio, Lírio-do-Vale e Sálvia Esclaréia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka e Ládano.

Wild Cat (Black Orchid)

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina, Bergamota e Notas Aquosas. As notas de coração são Tuberosa, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Pralinê, Patchouli e Almíscar Branco.

