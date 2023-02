Relacionamento: 10 perguntas para você fazer ao seu parceiro antes da primeira vez

Os primeiros momentos de um relacionamento são sempre os mais quentes. O primeiro abraço, o primeiro beijo, a primeira transa deixam até mesmo as pessoas ansiosas. Mas o que fazer para apimentar a relação no início?

Algumas pessoas gostam de conversar sobre sexo antes de mais nada, e essa pode ser uma ótima dica para o começo de uma relação picantes, Além disso, conversar não apenas sobre o sexo em si, mas também sobre as vontades e os desejos em uma relação - e por que não sobre relações passadas? - podem contribuir com uma conexão mais profunda.

Se você deseja saber mais sobre a vida sexual do seu parceiro, sobre o que ele gosta ou não gosta, confira a seguir 10 perguntas para você fazer ao seu parceiro antes da primeira vez.ME

Como foi a sua primeira vez?

Qual é a sua fantasia sexual mais picantes?

Com quantas pessoas você já dormiu?

Qual o lugar mais estranho onde você já fez sexo?

Qual é a sua parte favorita do corpo de uma pessoa?

Você já fez sexo anal?

Se você pudesse escolher o que eu estou vestindo agora, o que você escolheria?

Em qual parte do seu corpo você gosta de ser tocado?

Quando foi a última vez que você teve um sonho picante?

Se você pudesse fazer sexo em qualquer lugar do mundo, onde faria?

É importante compreender que, por mais que as perguntas sejam sobre sexo, esses questionamentos criam laços mais mais profundos entre você e seu parceiro. Por isso, caso não se sinta à vontade para entrar nesse assunto, conversas mais banais ou até mesmo um jantar com um vinho, por exemplo, pode despertar a curiosidade sexual que existe dentro de você e deixar as coisas mais descontraídas.

