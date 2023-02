Os signos que intuem mentiras no relacionamento

Alguns signos do zodíaco carregam uma intuição poderosa que pode revelar muitas coisas, inclusive mentiras em seus relacionamentos, uma vez que as conexões e sentimentos são pilares importantes em sua vida.

Confira quais são aqueles que intuem mentiras no relacionamento:

Câncer

O canceriano começa a conviver com intuições que envolvem sentimentos desde cedo, pois sempre está focado nas emoções e naquilo que sente. Ele se conecta de maneira profunda quando está em um relacionamento, o que faz esse tipo de sexto sentindo aumentar quando algo não é verdadeiro.

Escorpião

O escorpiano costuma buscar a verdade sempre, inclusive quando se trata de amor. Ele é um dos melhores “detetives” do zodíaco, pois além de detalhista, ele nunca ignora o que causa sua desconfiança. No amor, a conexão emocional que constrói o aproxima muito do parceiro e isso pode ser revelador em muitos sentidos.

Confira também: Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 10 a 12 de fevereiro de 2023

Virgem

Quando se trata de observar e não deixar nada passar batido, o virginiano é o mestre. Além de ser atento com comportamentos e palavras, esse signo é muito inteligente e transforma seu poder de análise em intuição. No amor, ele não tira conclusões precipitadas e busca as raízes da sua desconfiança antes de qualquer coisa.

Peixes

O pisciano é capaz de transitar entre o mundo dos sentimentos, percepções e aquilo que não é revelado. Sua intuição se conecta bastante com os sentimentos e tem peso no relacionamento, pois eles podem sentir o que está por vir, mesmo que não seja tão agradável assim. Mesmo com esse poder, nem sempre eles querem ouvir o sexto sentido.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!