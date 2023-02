O verdadeiro significado do emoji polegar para cima no aplicativo WhatsApp

O uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘polegar para cima’.

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

Este emoji é geralmente usado para expressar aprovação ou elogio, mas também costuma significar ótimo, bom trabalho, como detalhado pelo site Emojiall.

No entanto, deve-se notar que existem diferenças culturais em várias regiões: na África Ocidental, no Oriente Médio, na Rússia e na América do Sul, significa o mesmo que ‘dedo do meio’ na civilização ocidental.

Assim funcionará o mega recurso do WhatsApp que vai permitir editar mensagens já enviadas

Agora sobre novos recursos, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma contará com a capacidade de editar mensagens já enviadas.

O novo recurso ainda está em desenvolvimento em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

Com a novidade, o usuário poderá editar mensagens de forma rápida. No entanto, ainda não está claro como funcionará totalmente o recurso.

As informações sobre a janela de tempo para permitir que as pessoas editem suas mensagens também ainda são desconhecidas.

No momento, o recurso aparece apenas em uma versão beta, por isso é sempre importante manter o app atualizado constantemente.

Uma versão beta para PC também já conta com o novo recurso em desenvolvimento. O app ainda não revelou se a novidade será liberada para celulares com sistema iOS da Apple.

