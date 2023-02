Moda: 5 calçados que fazem os jeans skinny parecerem mais modernos e estilosos em 2023

O jeans skinny pode estar prestes a voltar, e você deve estar preparada se e quando isso acontecer. Mas a pergunta que não quer calar, é: é possível usar jeans skinny sem parecer que estamos presos em 2017? A resposta é simples e são os sapatos que complementam o look.

Sapatos por si só, já são poderosos para estilizar. Eles podem fazer uma roupa parecer passada ou nova, dependendo de qual você escolher. A dica é: esqueça as alpargatas e chinelos este ano e, em vez disso, opte por uma das cinco tendências de calçados a seguir, todas muito populares para 2023 - e não só para usar com jeans skinny.

5 tendências de calçados para usar com jeans skinny

Botas western

Vocês ainda não cansaram de ler sobre as botas western por aqui? Eu também não. As botas tipo “cowboy” são uma das tendências mais legais da temporada. Você pode escolher um estilo justo que caiba embaixo do jeans ou um largo que fique por cima dele. O visual por cima do jeans, dá um ar mais elegante, mas ambas opções funcionam.

Tênis retrô

Eles voltaram! E não só voltaram, como dominarão todos os looks neste 2023. Desde calças skinny, até looks com vestido. Com certeza, dá um ar mais moderno ao seu jeans.

Sapatos com plataformas

Basicamente, qualquer tipo de sapato de plataforma, de botas a sandálias, fica bom com jeans skinny e é bom ter um calçado com o salto grosso para equilibrar a aparência fina do jeans. Mesmo os tênis com plataforma funcionam.

Slingbacks

Se você quiser fazer seu jeans skinny parecer especialmente chique e sofisticado, escolha um par de slingbacks. Os estilos de salto de gatinho são particularmente modernos e vieram com tudo neste ano.

Sapatilha bailarina

Para um look mais inspirado em garotas francesas, opte por um par de sapatilhas. Você provavelmente já possui um ou dois pares com base na popularidade deles no momento, então, basta combinar com o jeans do dia.

Leia também: