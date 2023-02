“Genitor da minha filha disse que só da pensão em cesta básica para eu não gastar com outras coisas. O que faço?”

A dúvida jurídica acabou viralizando nas redes sociais após esclarecimento da advogada Miriane Ferreira, mestrando em Direito.

Com mais de 1 milhão de seguidores, a especialista é conhecida como esclarecer pontos importantes do ordenamento jurídico.

“Você fala que não é ele quem escolher, quem escolher é o juiz”, detalhou, sobre o caso.

“E o juiz não vai deixar ele dar a pensão em cesta básica, porque a pensão não é só para alimentos”.

“As pessoas têm essa dúvida de que a pensão é só para arcar com a comida da criança, mas isso não é verdade”

“A pensão deve englobar os gastos com um todo, inclusive com moradia”, completou. Confira vídeo:

“Meu marido me traiu e saiu de casa. Agora ele voltou querendo vender o imóvel e pegar uma parte. Ele pode isso?”

Outra dúvida importante também foi esclarecida pela especialista recentemente. Conforme orientação, após sair por mais de anos de casa, ele perde esse direito (de querer de volta).

“Ele não tem esse direito. Porque aquela pessoa que abandona o lar conjugal e fica por mais de dois anos sem reivindicar a posse desse bem, pode perder a sua parte pela usucapião”, disse em vídeo.

“Então, o melhor que você tem a fazer é entrar com uma ação reivindicando a parte dele para você pela usucapião. Ou caso você não tenha condições financeiras para isso, fala para ele ir atrás dos direitos dele”, orientou.

“Porque caso ele entre com a ação de partilha, você poderá alegar em sua defesa a usucapião. Com isso, além de tudo, ele terá que pagar as custas processuais e os honorários advocatícios”.

Texto com informações do perfil @dra.mirianeferreira