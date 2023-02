Estas são as imagens que mostram o fenômeno oculto captado por Telescópio da NASA no Sol

Mesmo em um dia ensolarado, os olhos humanos não conseguem ver toda a luz que nossa estrela mais próxima emite. Uma nova imagem mostra parte dessa luz oculta, incluindo os raios-X de alta energia emitidos pelo material mais quente na atmosfera do Sol, conforme observado pelo Telescópio NuSTAR da NASA.

Como detalhado pela NASA, embora o observatório normalmente estude objetos fora do nosso sistema solar – como buracos negros maciços e estrelas colapsadas – ele também forneceu aos astrônomos informações sobre o nosso Sol .

Na imagem composta acima (à esquerda), os dados do NuSTAR são representados em azul e são sobrepostos com observações do Telescópio de Raios-X (XRT), representada em verde, e o SDO da NASA, representado em vermelho.

O campo de visão relativamente pequeno do NuSTAR significa que ele não pode ver o Sol inteiro de sua posição na órbita da Terra, então a visão do Sol pelo observatório é na verdade um mosaico de 25 imagens, tiradas em junho de 2022.

Como detalhado pela NASA, os raios-X de alta energia observados pelo NuSTAR aparecem em apenas alguns locais na atmosfera do Sol. Por outro lado, o XRT da Hinode detecta raios-X de baixa energia, e o AIA da SDO detecta a luz ultravioleta – comprimentos de onda que são emitidos em toda a face do Sol.

A visão do NuSTAR pode ajudar os cientistas a resolver um dos maiores mistérios sobre nossa estrela mais próxima: por que a atmosfera externa do Sol, chamada coroa, atinge mais de um milhão de graus – pelo menos 100 vezes mais quente que sua superfície.

Isso intrigou os cientistas porque o calor do Sol se origina em seu núcleo e viaja para fora. É como se o ar ao redor do fogo fosse 100 vezes mais quente que as chamas.

A fonte do calor da coroa pode ser pequenas erupções na atmosfera do Sol chamadas nanoflares. Flares são grandes explosões de calor, luz e partículas visíveis para uma ampla gama de observatórios solares.

Nanoflares são eventos muito menores, mas ambos os tipos produzem material ainda mais quente que a temperatura média da coroa. Explosões regulares não ocorrem com frequência suficiente para manter a coroa nas altas temperaturas observadas pelos cientistas, mas as nanoexplosões podem ocorrer com muito mais frequência – talvez com frequência suficiente para aquecer coletivamente a coroa.

Embora as nanoflares individuais sejam muito fracas para serem observadas em meio à luz escaldante do Sol, o NuSTAR pode detectar a luz do material de alta temperatura que se acredita ser produzido quando um grande número de nanoflares ocorre próximo um do outro.

Essa habilidade permite que os físicos investiguem a frequência com que ocorrem as nanoflares e como elas liberam energia.

As observações usadas nestas imagens coincidiram com a 12ª aproximação do Sol, ou periélio, pela Parker Solar Probe da NASA, que está voando mais perto de nossa estrela do que qualquer outra espaçonave na história.

Ainda de acordo com as informações, fazer observações com o NuSTAR durante uma das passagens do periélio de Parker permite aos cientistas vincular a atividade observada remotamente na atmosfera do Sol com as amostras diretas do ambiente solar obtidas pela sonda.

Crédito (Reprodução)

Texto com informações da NASA