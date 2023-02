Esses são os perfumes masculinos mais cheirosos de acordo com as mulheres Imagem: Pexels

Quer se sentir atraído pelas mulheres, mas não sabe qual perfume escolher? Que tal ouvir uma opinião feminina sobre as melhores fragrâncias para seduzir alguém?

Na lista a seguir, elaborada pelo canal ‘Sétimo Amor’, a apresentadora indica quais os perfumes masculinos mais indicados para as mulheres. Confira!

Acqua di Giò Profondo Lights - Giorgio Armani

Essa é uma fragrância aromática, lançada em 2021 e que funciona muito bem durante o dia.

Suas notas de topo são Notas Oceânicas, Mandarina Verde e Cardamomo. As notas de coração são Alecrim, Bálsamo de Abeto, Lentisco, Cipreste e Extrato de Lavanda e as notas de fundo são Vetiver, Cedro e Patchouli.

The Icon - Antonio Banderas

Se você busca por um perfume elegante e que chame a atenção das mulheres, porém com um preço mais em conta, The Icon pode ser uma ótima escolha. É uma fragrância versátil, que agrada qualquer pessoa, seja de dia ou de noite.

Considerado um especiado fresco, as notas de topo são Toranja e Pimenta Preta. As notas de coração são Sálvia e Lavanda e as notas de fundo são Sândalo e Musgo de Carvalho.

Gentleman Eau de Parfum - Givenchy

Saindo dos perfumes frescos e indo para um especiado quente, essa opção da marca Givenchy é ideal para homens que procuram aromas com um toque adocicado, tipo de nota que as mulheres amam. De acordo com a apresentadora Amanda de Sousa, suas notas provocam uma sensação de sedução mas mulheres.

As notas de topo são Pimenta Preta, Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Raíz de Orris, Cravo-da-Índia e Canela e as notas de fundo são Casca de Baunilha Negra, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Benjoim e Patchouli.

