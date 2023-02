Essas são as fotos mais curtidas do Instagram Imagem: reprodução Instagram (leomessi)

Você costuma postar suas fotos no Instagram pensando nos likes e comentários que ela vai render ou não liga muito para isso? Mesmo se você for uma espécie de influencer nas redes sociais e possui números altos, provavelmente suas curtidas não estão nem perto das que possuem as fotos mais famosas do mundo nesta rede social.

Seja de propósito ou não, as fotos a seguir são as mais curtidas do mundo... Ou melhor, do Instagram. Confira.

4. Lionel Messi

A quarta foto mais curtida dessa rede social pertence ao jogador Lionel Messi, que já era muito famoso na rede, mas com a conquista da Copa, começou a ganhar bem mais curtidas. E a foto que ocupa a quarta opção retrata exatamente isso: Messi com a taça de campeão.

No dia de hoje, 10 de fevereiro de 2023, a foto possui mais de 42 milhões de curtidas e 495 mil comentários.

3. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Messi aparece em mais uma posição nesta lista, desta vez ao lado de Cristiano Ronaldo, seu companheiro de profissão. A foto foi uma campanha de publicidade da marca Louis Vuitton feita às vésperas da Copa do Mundo.

A foto foi postada em conjunto e nas redes de Messi possui 32,9 milhões de curtidas, enquanto no Instagram de C. Ronaldo possui 42,8 milhões. Além desses números, é considerada a foto mais cara da rede social, custando 5 milhões de dólares, mais de 26 milhões de reais na cotação atual.

LEIA TAMBÉM: Sexo vampirístico? Nova espécie de peixe com prática de acasalamento incomum é encontrado nas profundezas do oceano

2. Ovo

Por incrível que pareça, a segunda foto mais curtida é um ovo, mas isso tem explicação. A foto já esteve em primeiro lugar como mais curtidas por três anos seguidos, mas acabou perdendo seu posto. Os criadores da página ‘World Record Egg’ postaram a foto como uma forma de protesto, após uma foto da filha de Kylie Jenner bater recordes de interação e curtidas. O objetivo do ovo era bater o recorde, e conseguiram. Atualmente a imagem possui mais de 59 milhões de curtidas.

1. Lionel Messi (novamente)

Sim, ele está aqui de novo. Além de ocupar a quarta e a terceira posição, Messi é dono da foto mais curtida do Instagram com outra foto envolvendo a Copa do Mundo. Desta vez, o jogador está em campo levantando a taça, com outras fotos da comemoração no campo. A publicação possui atualmente 75,1 milhões de curtidas e 2 milhões de comentários.