Carnaval vem aí! Veja como curar a ressaca de forma rápida

Após um Carnaval fora de época em 2021 devido à covid-19, enfim a festa volta para as suas datas clássicas. E como nunca é demais comemorar, os bloquinhos de pré-carnaval começam com força total no próximo final de semana (11 e 12) na cidade de São Paulo. Mas é preciso tomar uma série de cuidados para curtir a folia.

Um desses cuidados é com a saúde, pois muitas pessoas acabam exagerando na bebida durante o mês de festa intenso que o Carnaval proporciona. E se você é do tipo de pessoa precavida, fique ligado no texto para apreender a curar a ressaca.

Principais sintomas da ressaca

A ressaca é caracterizada pelos seguintes sintomas:

Forte dor de cabeça;

-Sensibilidade ao som e à luz;

Vômito ou enjoo;

Dor no corpo;

Boca seca;

Sede

Falta de apetite;

Dor no estômago;

Mal-estar em geral.

Caso você tenha feito check em todas ou quase todas as situações listadas, é porque você está sob o efeito da ressaca. E se você deseja curá-la o mais rápido possível, é possível seguir algumas dicas.

LEIA TAMBÉM: 9 SINAIS que indicam FALTA DE FERRO no corpo

Como curar a ressaca de forma rápida?

A primeira dica é ficar em repouso. Mas isso já vai acontecer quase que automaticamente, já que os sinais vão te deixar indisposto para realizar as atividades do dia-a-dia. Contudo, se você tem algum compromisso e precisa se recuperar logo, você pode:

Beber bastante água, sucos de frutas ou ingerir outros líquidos para se hidratar;

Optar por uma alimentação leve, com frutas, legumes e verduras;

Beber uma xícara de café forte;

Além dessas dicas, pode ser utilizado algum remédio para dor ou enjoo, caso esses sintomas estejam presentes. Mas a dica mais valiosa é: nunca exagere na bebida alcóolica e caso for beber socialmente, altere o consumo de bebidas com o de água para que a ressaca não aconteça da próxima vez.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Prefeitura de São Paulo aceita inscrição de blocos que perderam prazo

⋅ Ainda não viu? Adriane Galisteu viraliza em vídeo sambando na Sapucaí e reage: “faz parte do game”

⋅ Maquiagem de carnaval: 5 ideias de makes brilhantes para arrasar no bloquinho