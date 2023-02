Relacionamento: descubra se você está em um RELACIONAMENTO NARCISISTA

Você sabe o que é uma pessoa narcisista? O transtorno de personalidade narcisista faz com que os indivíduos se achem grandiosos, colocando expectativas em suas realizações e superestimando a si mesmo. Mas como identificar um relacionamento narcisista?

Em um encontro o narcisista pouco vai se importar com o que você está falando e vai sempre exaltar as suas próprias realizações, ou ainda utilizar o momento para tirar várias selfies próprias. Veja a seguir 5 sinais de que você está em um relacionamento narcisista.

É sempre sobre eles

Quem é narcisista gosta de sempre ser exaltado e fala muito sobre si. Em um primeiro encontro, essa pessoa vai contar muitas histórias sobre ela e vai fazer poucas perguntas sobre a sua vida.

Eles são adoráveis

Mesmo aparentando ser uma característica ruim, pessoas narcisistas sabem como chamar a a atenção, Eles se adaptam a qualquer ambiente e conversa e puxa a atenção das pessoas. Por isso, é muito fácil de se deixar seduzir por um narcisista.

Gostam de olhar para si mesmo

Complementando a primeira característica, as pessoas narcisistas costumam se admirar muito. Eles gostam de olhar no espelho e de tirar diversas selfies.

Eles precisam de atenção e validação constante

Outra característica de um parceiro narcisista é que eles sempre vão precisar de validação em suas atitudes. Amam ser elogiados e não gostam de serem deixados no vácuo.

Não possuem empatia

Por olhar apenas para si, narcisista possuem pouca ou nenhuma empatia com as pessoas. Não entendem a dor do outro e não são bom com palavras ou atitudes.

