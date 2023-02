Perfumes femininos românticos e apaixonantes

Se você é fã de perfumes rosados e delicados e quer chamar a atenção em um encontro, você deve ficar ligada nas fragrâncias a seguir. Além de possuir essas características, os perfumes listados nesse texto se mostram apaixonantes e sem dúvidas irão render elogios, mesmo sendo mais suaves. Confira!

Glamour Just Shine - O Boticário

A primeira coisa que chama a atenção no perfume é seu frasco, mas além disso, o perfume passa um aspecto de perfume festivo. Seu aroma é mais refrescante e frutado, se mostrando suave ao longo do tempo, devido as notas florais.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bagas Vermelhas, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Notas Solares, Magnólia, Jasmim Sambac, Jasmim e Íris e as notas de fundo são Pralinê, Sal, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Almíscar e Vetiver.

La Victorie - Eudora

De composição simples, é ideal para quem gosta de sentir como uma princesa, pois traz um aroma atalcado e elegante. Sua base é mais adocicada, mas de forma suave.

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Peônia e a nota de fundo é Baunilha.

Luna Rosé - Natura

Para quem gosta de um perfume mais marcante, Luna Rosé é o mais indicado. Funciona muito bem a noite, mas também se encaixa durante o dia, caso você não capriche tanto nas borrifadas.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Verdes, Mandarina, Bergamota, Limão Siciliano e Notas Aquosas. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Violeta, Jasmim e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Sândalo, Cedro e Fava Tonka.

Floratta Love Flower - O Boticário

As notas de topo são Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Cashmeran, Sândalo e Cedro.

Incandessence - Avon

As notas de topo são Orquídea, Lírio-do-Vale e Cyclamen. As notas de coração são Tulipa e Peônia e a nota de fundo é Orquídea.

