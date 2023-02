Os signos que são ciumentos, mas desprezam o ciúme alheio

Alguns signos do zodíaco podem ter bastante ciúme quando o assunto é amor, mas não aceitam que os parceiros atrapalhem sua vida quando também sentem esse estado emocional.

Confira quais são e como eles reagem:

Áries

O ariano sempre quer marcar seu território e sente a insegurança como um alerta que desperta seu ciúme principalmente quando acha que perde o espaço na vida do outro para alguém. Ao não analisa as coisas com cautela, se rende a impulsividade e até a birra. No entanto, quando o contrário acontece, pode se sentir muito incomodado e com a independência em perigo.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito intuitivo quando se trata de ciúme, mas algumas vezes também se deixa levar por suas próprias inseguranças. Se isso acontece, ele logo se torna atento com cada detalhe e cobra atitudes para que sua desconfiança não seja confirmada. Por mais que perda a tranquilidade, quando quem sente ciúme é o seu parceiro, tende a se sentir ofendido e até conflituoso.

Virgem

O virginiano pode ser muito detalhista e não gosta de perder espaço para ninguém, principalmente quando se trata da vida amorosa. O ciúme o transforma em alguém conflituoso e será tirado a limpo diretamente ou indiretamente. No entanto, quando se sente acusado injustamente de causar esse sentimento, é possível que esse signo se revolte.

Peixes

O pisciano também é muito perceptivo, mas está sujeito a cultivar a desconfiança, principalmente se esta em uma etapa mais introspectiva. Nem sempre se abre sobre o ciúme, mas demonstrará a insatisfação e desequilíbrio emocional causado por ele. Quando o contrário ocorre, pode sentir que sua liberdade não está sendo respeitada e pode iniciar conflito.

