Os 5 signos do zodíaco que passam pelo despertar da intuição

Em fevereiro de 2023, alguns signos passam por um importante despertar da intuição, um processo que os ajudará a compreender melhor os próprios instintos e encontrar respostas.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

A intuição será grande, principalmente após o dia 15 de fevereiro. É hora de ver os sentimentos e as percepções com mais clareza e sobriedade, o que o leva a se conectar com a realidade de maneira mais profunda. Alguém pode apoiar bastante com conselhos, mas seu instinto será fundamental e deve ser ouvido.

Touro

Os sentimentos e o coração entram no centro do despertar da intuição em fevereiro de 2023. Principalmente após o dia 15, é possível que os desejos e as esperanças se alinhem para mostrar a verdade em assuntos que envolvem o amor. Abra os olhos para a realidade sem medo, pois isso marcará uma evolução importante!

Gêmeos

Todo o mês, mas principalmente após o dia 5 de fevereiro, a intuição passa por um despertar que revela segredos, internamente e externamente. É hora de se comunicar com mais clareza e buscar respostas que o ajudam a ter uma melhor compreensão. Atenção extra com as palavras e também um pouco de fé na própria sorte tendem a ser benéficas.

Virgem

As perspectivas certeiras e intuições podem ajudar bastante no romance durante fevereiro de 2023. É mais fácil descobrir, perceber e atrair os sentimentos ao redor que estão em sintonia. Para outros, os caminhos que ajudam a marcar uma nova fase, recomeço e apoio aparecem com mais clareza.

Peixes

A intuição para saber o que precisa ser encerrado e aquilo que nutre sua alma verdadeiramente chegará de forma intensa. Tente manter as emoções em equilíbrio e cure algumas questões internas que ainda atrapalham sua vida, principalmente em questões amorosas. Muitas respostas chegam e seu poder de atração também está em alta; ouça-se e manifeste-se!