Estes são alguns dos HIDRATANTES MAIS CHEIROSOS

Além de hidratar e deixar a pele com um aspecto saudável, algumas mulheres utilizam hidratantes corporais para se sentirem perfumadas. Contudo, não foram todos esses tipos de produtos criados para essa finalidade, já que alguns deles não possuem cheiro. Porém, outros hidratantes se mostram muito cheirosos e podem até mesmo substituir o uso de perfumes no dia-a-dia.

Quer saber quais os hidratantes mais cheirosos? Confira a seguir a lista elaborada por Mayara Regina do canal no Youtube ‘Conversa Perfumada’.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa - O Boticário

Considerado um dos hidratantes mais cheirosos e mais famosos da linha, a versão Ameixa de Nativa SPA hidrata e perfuma intensamente. Além disso, possui gotas de quinoa, responsável por hidratar profundamente e produzir colágeno, dando elasticidade e deixando a pele com aspecto jovem. É considerado um hidratante coringa, pois combina com diversos perfumes. É mais indicado para quem possui pele mista.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-Se Bem Deleite - O Boticário

Outra linha muito famosa da marca é a Cuide-se Bem e um dos queridinhos da linha é Deleite, uma hidratante corporal cremoso e com cheiro viciante de leite com um fundo bem adocicado. Possui alta fixação.

Loção Corporal Strawberry Pound Cake – Bath & Body works

Se você prefere produtos mais sofisticados, essa é uma das melhores opções. Assim como ‘Deleite’, este hidratante também possui um aroma adocicado, porém seu custo é mais alto. O produto não é encontrado facilmente no Brasil e precisa ser encomendado via importação, mas de acordo com a especialista em perfumes e hidratantes, Mayara Regina, o esforço vale a pena.

Hidratante Desodorante Corporal Framboesa Negra - Paixão

Se você deseja adquirir um hidratante de alta qualidade, mas gastando pouco, essa é a melhor opção da lista. Este hidratante da marca Paixão possui em sua fórmula óleo de amêndoas, além de exalar um ótimo aroma de framboesa negra e hibisco. Possui parafina líquida em sua fórmula.

