Você sabe o que é a síndrome de pica? Veja as causas, os sintomas e como tratar a doença

A síndrome de pica, também chamada de alotriofagia, é uma doença que causa ao paciente vontade de comer coisas estranhas e que não são comestíveis. Alguns casos relatam um desejo irresistível de comer lascas de tintas de parede, madeira, cabelos, unhas, sabão ou até mesmo fezes de animais e cigarros. Alguns pacientes desenvolvem a vontade de comer coisas que são inofensivas ao organismo, como pedras de gelo.

Segundo a Rede D’or, do Hospital São Luiz, a síndrome afeta geralmente crianças em idade de introdução alimentar, ocorrendo até os seis anos ou mais. Em adultos, pode ocorrer em mulheres no período de gravidez ou quem possui outras condições médicas.

Causas

As causas da alotriofagia são variadas e geralmente ocorrem em pessoas com algum tipo de deficiência nutricional. O desejo por comer coisas ‘estranhas’ é uma forma do organismo repor nutrientes. A vontade de comer terra, por exemplo, pode estar associada à falta de ferro ou zino.

Já na gestação a doença se associa à anemia ou também à falta de nutrientes. Por isso, é importante que a grávida comunique o médico caso haja o desejo de comer coisas incomuns.

O site especializado explica ainda que indivíduos diagnosticados com depressão, , esquizofrenia ou transtorno obsessivo compulsivo (TOC) também podem apresentar a síndrome e pica’

Sintomas

A Rede D’or explica que o único sintoma que indica a síndrome é a vontade de comer coisas que não são comestíveis. Para confirmar o caso, o sintoma deve durar mais de um mês e acontecer em uma idade onde o paciente já tenha compreensão de que ele não pode comer aquele item que ele está com vontade.

Tratamento

Para um tratamento adequado, é preciso compreender o que está causando a condição. Em caso de deficiência nutricional, por exemplo, o médico pode sugerir o uso de suplementos ou mudanças na dieta. Em caso de uma condição mental, pode ser necessário um acompanhamento psicológico.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso apresente sintomas ou tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.