Suco de brócolis e couve-flor para aliviar o estresse da rotina de forma natural

A rotina tem sido intensa e está buscando alguma alternativa natural para ajudar a enfrentar o estresse e a relaxar? Então, separe já seu papel e caneta para anotar uma recomendação caseira super fácil de preparar.

Com apenas três ingredientes, estes que possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios, trata-se de um suco natural que fica uma delícia. Vamos lá aprender como garantir esta bebida?

Suco contra o estresse

Ingredientes:

200 ml de água;

½ xícara de brócolis (picado);

2 ramos de aipo;

½ xícara de couve-flor (picada).

Modo de preparo:

Comece lavando todos os ingredientes;

Feito isso, coloque todos no liquidificador;

Se quiser, você também pode adicionar gelo nesta etapa ou ao final;

Agora bata tudo até misturar bem e formar uma mescla homogênea;

Então, basta saborear o seu suco.

+ Não se esqueça disso!

Embora a recomendação seja muito positiva, lembre-se que não se trata de uma alternativa de tratamento, diagnóstico e com a finalidade de substituir as visitas regulares ao médico. Lembre-se de manter o acompanhamento frequente com um especialista.

Com informações do portal Mejor con Salud.

