Relacionamento: Se faça estas 4 perguntas antes de dar SEGUNDA CHANCE a alguém

Relacionamento: 4 sinais AMEAÇADORES do parceiro para você ficar de olho e se afastar (Reprodução/HBO)

Relacionamentos amorosos podem ser complexos em diversos sentidos. Existem estágios em que um dos parceiros acabam assumindo uma posição tóxica, abusiva e de falta de responsabilidade afetiva.

Há situações em que uma das partes causou um mal tão grande à pessoa com quem estava junto que, após o término, reatar seria a pior opção. Contudo, existem algumas atitudes consideradas dignas de perdão, caso haja arrependimento.

Mas como saber se posso perdoar?

Existem alguns casos em que o melhor cenário é se afastar. Abusadores e violentos costumam prometer mudanças e acabam te envolvendo no mesmo ciclo anterior, ou até pior. Traições também são atitudes que naturalmente plantam desconfiança para o resto da vida.

Caso seu relacionamento tenha sido completamente conturbado, a melhor opção é buscar ajuda de psicólogos e terapeutas, além de auxílio com familiares e amigos que se importam com você. Antes da decisão da segunda chance, existem alguns questionamentos com respostas completamente claras e estabelecidas.

Você deve lembrar que segundas chances podem ser terrenos repletos de armadilhas. Claramente, isso não se trata da regra. Entretanto, é importante ter essa mentalidade para não se arrepender da decisão tomada.

“Segundas chances são terrenos complicados. Escolher aceitar alguém de volta em sua vida depois de ter te prejudicado é tudo menos simples, não importa se é um membro da família que se distanciou, uma amizade dissolvida ou uma velha paixão que ainda não se extinguiu”, explica o psicólogo e pós-doutor Mark Travers, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, confira os questionamentos para te auxiliar na decisão.

Se faça estas 4 perguntas antes de dar segunda chance a alguém

1 - A pessoa que você decidiu perdoar aceitou ser responsabilizada por suas reações?

2 - Você realmente se sente capaz de perdoar essa pessoa?

3 - A pessoa realmente evoluiu? Caso sim, ela segue mantendo suas mudanças?

4 - Você comunicou suas novas expectativas sobre ele adequadamente?

Após responder os questionamentos a si mesmo, avalie a situação e decida o que for melhor para você. A melhor forma de medir sua conclusão é estar em paz com qualquer atitude a ser tomada no que diz respeito à sua felicidade.