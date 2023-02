Perfumes femininos NACIONAIS inspirados em IMPORTADOS

Quem acompanha o mundo da perfumaria nacional sabe que os brasileirinhos não ficam para trás em questão de aromas e qualidade. Contudo, fragrâncias importadas tem um lugarzinho especial no coração de quem coleciona perfumes, não é verdade? E o que fazer quando o dinheiro é curto e não é possível investir em perfumes importados? Nessa hora é importante unir o útil ao agradável e apostar em aromas nacionais que se assemelham aos perfumes de outros países.

Ficou curiosa para saber quais são? Confira a seguir os perfumes nacionais que se parecem muito com importados!

Botica 214 Golden Gardênia - O Boticário (L’Interdit - Givenchy)

Mesmo sem possuir em sua pirâmide olfativa a nota de Tuberosa, muito presente no perfume L’Interdit, da marca Givenchy, as fragrâncias possuem muita similaridade de aroma, principalmente na nota floral branca, presente no Botica. É um perfume com base adocicada e cremosa, porém com nuances amadeiradas.

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Almíscar, Heliotrópio e Cedro.

Floratta Red - O Boticário (Good Girl - Carolina Herrera)

O perfume faz parte de uma das linhas mais famosas da marca O Boticário, sendo um dos mais cobiçados entre os Florattas. Seu aroma sedutor e marcante lembra nada mais, nada menos que Good Girl, clássico dos clássicos da marca Carolina Herrera.

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são: Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

E - Eudora (Coco Mademoiselle - Chanel)

Coco Mademoiselle, de Chanel, é um dos perfumes femininos mais famosos do mundo e a Eudora se propôs em criar uma fragrância próxima a esse aroma tão famoso. É fato que os perfumes não são idênticos e E, de Eudora, não é tão bombástico, mas pode ser utilizado facilmente como assinatura.

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli.

Kayak Aventura - Natura (Tommy Girl - Tommy Hilfiger)

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.