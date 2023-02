Os signos que lidam com términos e recomeços

Durante essa nova semana de fevereiro de 2023 alguns signos podem passar por términos e recomeços que tendem a mudar bastante a vida.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Sagitário

O momento agora é de muita atenção e novos caminhos surgindo no amor. É possível que algumas dúvidas cheguem ao fim e, por mais que a instabilidade toma conta, existem pontos positivos que colocam de frente com a causa dos problemas. Evite os excessos para reagir da melhor forma as situações e mudanças que sua vida pode passar.

Capricórnio

Momento de expandir a mente e encontrar novas possibilidades. Os recomeços podem chegar com aproximações e problemas de comunicação que são resolvidos. Os desafios já não são vistos como antes, mas ainda é preciso evitar as contradições com planos e estratégias, principalmente ao lidar com gente complicada.

Veja mais: Os signos que sabem colocar rebeldia no amor

Aquário

Momento de buscar a evolução e colocar alguns pontos finais para que sua história possa ir para o caminho mais correto. Conselhos importantes e sinais que o guiam podem se manifestar. É hora de buscar a estabilidade emocional e continuar tomando decisões com firmeza. Rompa aquilo que os ata a pessoas que só trazem problemas.

Peixes

A luz chegará para iluminar alguns assuntos e ideias, o que ajuda a ter mais clareza sobre o que deve ser iniciado e terminado. Sentimentos muito profundos podem tocá-lo, mas também é hora de compreender o poder para manipular algumas situações a seu favor. Evite apenas cair em roubadas devido a carência.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!