Maquiagem de carnaval: 5 ideias de makes brilhantes para arrasar no bloquinho

Mais alguém aí ansiosa para o carnaval? Por aqui, hot pant ok, body metálico, ok, tiara para todos os dias ok. Mas, e a maquiagem? O que fazer?

Que não pode faltar glitter, acho que todas já sabem, né? Mas, dá pra ir muito além do brilho em um look carnavalesco incrível. Afinal, para aquelas que amam uma produção e não têm encontrado muitos eventos para se encher de glitter, lantejoulas e estilo, os bloquinhos e as festas de carnaval são o momento certo para se produzir.

5 ideias de makes para arrasar no bloquinho

Cores, muitas cores

Se você quer algo básico, mas ainda assim, carnavalesco. Prepare sua pele com uma maquiagem natural, passe um rímel para cílios volumosos e invista em muitas cores. Fazendo pitninhas coloridas ao redor dos olhos e na testa, já estará a cara do carnaval.

Brilha, brilha estrelinha

Para aquelas que gostam de brilhar, porque não apostar em adesivos de estrelinha em volta dos olhos? Deixa qualquer look lindo e destacado. Você pode utilizar estrelinhas pratas, dependendo do seu look, ou, se quiser ousar um pouco mais, apostar em estrelinhas coloridas e pedrinhas brilhantes. Ah, o glitter no penteado é um up a mais que recomendamos.

Com estrelinhas coloridas e uma sombra em cores vibrantes, estará pronta pra folia!

Formas com glitter, eu te amo

O glitter é sempre a melhor aposta. Você pode desenhar com um delineador na cor nude o formato que preferir. Para uma vibe mais romântica, esse coração da foto acima, fica incrível. Mas, você pode ir mais perto do sol e apostar em uma lua, sol ou estrela. Com glitter e pedrinhas para complementar.

Personagens e glitter

Para as que gostam de irem caracterizadas, dá para fazer um estilo David Bowie facilmente, com glitters e pedrinhas também. Ou um estilo Lady Gaga também é fácil de copiar.

Já nasceu o arco-íris

E claro que não podia faltar aqui a maquiagem de arco-íris. Esta tem diversas versões. Basta saber se você gosta de ousar mais com makes no rosto todo, ou apenas alguns detalhes nas cores do arco-íris, ao redor dos olhos. Seja qual for sua opção, não esqueça o glitter!

