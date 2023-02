Esses são os melhores hidratantes da Natura para você utilizar diariamente

As marcas brasileiras possuem ótimos hidratantes corporais e uma das linhas mais conhecidas entre as mulheres é a Tododia, da empresa Natura. Com diversas opções de produtos, com alguns itens mais perfumados e outros mais suaves, ou ainda hidratantes para o dia e para a noite, a Natura sempre inova.

Caso você já tenha conhecido a linha e ficou com vontade de explorar ainda mais esses hidratantes, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber Andrea Raya, com os 5 melhores hidratantes da linha Tododia da Natura.

Creme Desodorante Nutritivo para o corpo Cereja e Avelã

Ideal para mulheres que preferem hidratantes adocicados, traz um aroma com a cereja bem presente.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Amora Vermelha e Jabuticaba

Outro hidratante com aroma adocicado da linha, mas que possui um cheiro mais frutal e leve. Em suma fórmula traz nutrição prebiótica, deixando a pele firme e macia a partir. O hidratante também possui uma textura cremosa e que não resseca a pele.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Macadâmia

Considerado o ‘favorito’ da marca, esse creme hidratante possui um aroma diferenciado e mais forte do que os outros citados nesta lista. Contém em sua composição prebiótico, manteiga de cacau e óleo de linhaça.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Noz Pecã e Cacau

Possui uma fragrância floral envolto de notas amadeiradas. Segundo a youtuber Andrea, é um dos hidratantes mais conhecidos da linha.

Creme Desodorante Nutritivo Para o Corpo Tododia Frutas Vermelhas

Esse hidratante não é recorrente no catálogo da marca, mas acaba voltando em diversas oportunidades. Seu nome faz jus a fragrância, que possui um potente aroma doce de frutas vermelhas, que lembra até mesmo a bala 7 Bello.

