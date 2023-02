Como será a quinta-feira (9) de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

A quinta-feira (9) já está chegando e é pensando nisso que queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para as pessoas dos seguintes signos: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Para a pessoa de Sagitário, as cartas do tarot trazem um importante conselho: ouça mais sua intuição e tome cuidado com o que fala e faz, pois isso pode acabar magoando pessoas que gosta muito.

Quando falamos sobre o amor, tome cuidado com o ciúmes, pois isso pode acabar com o seu relacionamento.

Capricórnio

Você tem lidado com uma situação intrigante nos últimos tempos que é decidir com quem ficar. E, é melhor estar preparado, pois a sua decisão sim ou sim terá que ser tomada em breve e você entenderá o porquê. Lembre-se também de não brincar com os sentimentos das pessoas.

Aquário

Tente levar a vida com mais tranquilidade e sem buscar problemas em tudo que vê ou faz. O mau momento que enfrentava já passou e agora é de hora de levantar a cabeça e seguir adiante.

Peixes

Não brigue por tudo e aprenda a separar a sua vida profissional da pessoal para que possa viver tranquilamente. Além disso, as cartas do tarot indicam que deve tomar cuidado com mal-entendidos.

