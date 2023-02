Como será a quarta-feira (8) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Estamos chegando na metade da semana e o que acha de conferir quais são as mensagens das cartas do tarot? Se você é de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, basta procurar seu signo a seguir.

Leão

É hora de dar um basta nesta situação sentimental que há tempos tem detido a sua vida. Seja sincero consigo mesmo e nunca esqueça do amor-próprio.

Virgem

É melhor estar preparado, pois a quarta-feira (8) será um dia intenso e repleto de tarefas complicadas. Mas, se estiver focado, as coisas tendem a se resolver.

Quando falamos sobre o campo amoroso, se está ferido, esteja preparado, pois o amor deve chegar outra vez.

+ Aproveite a oportunidade e confira também:

Libra

Um amor do passado deve reaparecer nesta quarta-feira (8), mas, além de alerta, é preciso que não caia nessa situação, pois não é algo que terá futuro. Por sua vez, as cartas deixam o seguinte conselho: seja sincero e verdadeiro, pois assim as coisas vão se ajustar.

Escorpião

Você se comprometeu com diversas coisas nos últimos tempos e agora é hora de cumpri-las. Mas, não se preocupe, pois basta apenas que se organize bem para que possa fazer tudo que prometeu. Não desista, pois o universo está ao seu lado para que tudo dê certo no final.

Com informações do portal Depor.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: