Assim será a quinta-feira (9) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Kayla Maurais

Quinta-feira (9) quase chegando e o que acha de conferir qual a mensagem das cartas do tarot para as pessoas dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Para isso, busque seu signo na lista a seguir.

Leão

A pessoa de Leão finalmente conseguiu colocar um ponto final em uma situação que prendia sua vida. Agora, é hora de seguir adiante e se esforçar bastante, pois uma hora o universo te recompensará.

Virgem

Para a pessoa de Virgem, as cartas do tarot deixam uma mensagem importante: não deixe de cuidar de sua saúde. Além disso, aproveite esta quinta-feira (9) para explorar sua capacidade de se relacionar com os demais.

Por sua vez, esteja preparado, pois se aproximam grandes desafios.

Aproveite a oportunidade e confira também:

Libra

Todo o seu esforço no trabalho foi notado por seus superiores e notícias positivas devem chegar em breve, mas não é a hora de baixar a guarda e sim continuar trabalhando amplamente.

Outro ponto de destaque é que a quinta-feira (9) estará favorável para uma mudança de visual, podendo ser um corte de cabelo ou até mesmo uma mudança na cor dos fios.

Escorpião

Escorpião, é hora de aproveitar mais a vida! A pessoa que você gosta também não tem te tirado da cabeça e já passou da hora de dar o primeiro passo. Se jogue, pois a vida te trará excelentes oportunidades.

Com informações do portal Depor.

+ Siga lendo estes conteúdos de nosso site: