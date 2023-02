5 perfumes importados masculinos e femininos BARATINHOS

Nem todas as pessoas estão dispostas a pagar caro por um perfume importado, por isso, quem gosta de colecionar perfumes e economizar na hora da compra opta por adquirir fragrâncias nacionais.

Contudo, é possível encontrar perfumes importados com preços mais baixos e a lista a seguir comprova isso. Veja 5 importados masculinos e femininos com bom custo-benefício.

Femininos

Mirage World Elegant / Lembra Good Girld - Carolina Herrera

As notas de topo são Notas Florais e Folha de Limão. As notas de coração são Chá Verde, Pêssego e Peônia Vermelha e as notas de fundo são: Extrato de Cedro Branco, Almíscar e Âmbar.

Mirage World Bright / Lembra Idôle - Lancôme

As notas que iniciam a fragrância são Toranja, Folhas Violetas e Morango. As notas de coração são Jasmim, Violeta e Gardênia e as notas que finalizam a fragrância são Baunilha, Almíscar e Madeira Branca.

Mirage World Romantic Rose / Lembra La Nuit Trésor - Lancôme

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Maracujá. As notas de coração são Rosa, Violeta, Jasmim e Íris e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Patchouli e Incenso.

Masculinos

Silver Future / Lembra 212 Man - Carolina Herrera

As notas de topo são Bergamota, Lavanda e Notas Verdes. As notas de coração são Gardênia, Pimenta e Gengibre e as notas de fundo são Incenso, Sândalo, Vetiver e Almíscar.

Farshight / Lembra Sauvage - Dior

As notas de topo são Limão, Junípero ou zimbro e Sálvia. As notas de coração são Pimenta Preta, Noz-moscada e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Com informações do youtuber Junior Barreiros

