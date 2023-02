Relacionamento: Saiba como lidar com o tédio nas relações sexuais segundo estudo

O sexo é uma ferramenta importantíssima dentro das relações amorosas. Contudo, mesmo com o prazer conferido no ato, e é possível que a atividade acabe se tornando tediosa.

Para entender como isso pode ocorrer, trouxemos algumas informações adaptadas e traduzidas do portal Psychology Today. Um estudo publicado pelo Journal of Sex and Marital Therapy revelou uma amostra de portugueses que falaram sobre suas percepções do tédio sexual.

Com 653 participantes de idades entre 18 e 75 anos (sendo 72,1% mulheres e 26,6% homens), apenas 17 dos participantes responderam nunca terem experimentado do tédio sexual.

Entendo o tédio no sexo conforme a pesquisa

Participantes da pesquisa apontaram tédio no sexo quando sentiram que a atividade soava rotineira, monótona e repetitiva.

Outros afirmaram que, para eles, o tédio sexual vinha da sensação de que fazer sexo era “obrigatório” em seus relacionamentos. A padronização acabou se solidificando como um compromisso ‘contratual’.

Alguns deles diziam que o tédio sexual era simplesmente o resultado de fazer sexo com a mesma pessoa por um longo período. Além disso, a falta de afeto e conexão emocional também entraram para a lista.

Como lidar com o tédio no sexo

De acordo com a pesquisa, alguns participantes de seu estudo descreveram maneiras pelas quais tentaram navegar pelo tédio sexual. Uma parcela resolveu em adicionar novas práticas sexuais, como posições diferentes, BDSM ou até mesmo abrir seu relacionamento.

No entanto, outros participantes descreveram que havia circunstâncias que os impediam de contornar seu tédio sexual, incluindo uma percepção de falta de tempo para priorizar sexo e “limites morais”.

Existem diversas formas de lidar com o tédio sexual. Embora tentar novas posições para apimentar as coisas possa funcionar para alguns, outros podem precisar abordar questões relacionais ou pessoais mais profundas se quiserem experimentar melhorias nessa área. Tudo vai depender de cada caso. Terapias individuais e em casal também podem auxiliar no processo.