Quais hidratantes corporais utilizar durante à noite?

Além de um bom perfume, outro item muito utilizado pelas mulheres não somente para se manter hidratada, mas também perfumada, são os hidratantes corporais. Contudo, existem vários tipos disponíveis no mercado: alguns são criados para algum tratamento específico, outros funcionam mais em certas temperaturas do que em outras e outros ainda não possuem um efeito hidratante tão potente e são utilizados apenas para causar uma boa impressão com seu aroma.

Caso você esteja buscando um hidratante corporal para utilizar durante à noite, seja para um evento ou encontro, confira as dicas a seguir da youtuber Thaís Nakatu.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Baunilha Real

Um hidratante nutritivo, com um aroma sofisticado de Baunilha Bourbon Africana. Em sua composição o hidratante possui quinoa, responsável por aumentar a produção de colágeno, dando um aspecto mais jovial. A marca também informa que o produto possui uma sensação refrescante ao toque.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa Spa Ameixa Negra

Esse hidratante possui todas as vantagens da versão citada anteriormente, porém com um aroma mais denso, quente e indicado para o uso noturno.

LEIA TAMBÉM: Quais hidratantes usar em dias quentes?

Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-Se Bem Deleite

Se você busca um hidratante cremoso, essa é a melhor opção. Seu aroma lembra uma vitamina de morango. Além do aroma, sua textura é mais densa, fixando por mais tempo. Pelo fato de ser mais espesso, é mais indicado para utilizar à noite.

Creme Acetinado Hidratante Desodorante Elysée Nuit

Assim como o perfume, esse creme possui um aroma elegante e charmoso, ideal para encontros românticos. Caso você utilize o hidratante juntamente com o perfume da mesma linha, o cheiro rosado e adocicado será potencializado e vai chamar a atenção de todos que estão a sua volta.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Esses hidratantes corporais são cheirosos e baratos