Perfumes frescos e importados, mas com preço de nacional

Perfume importado não é sinônimo de preço alto e os perfumes a seguir podem provar isso. Conhecidas pelo bom custo-benefício, as marcas La Rive e Antonio Banderas já são queridinhas do público brasileira, principalmente pelo fato de apresentar aromas interessantes e com um bom preço.

Donna - La Rive (Inspirado em Light Blue - Dolce&Gabbana)

Não só o aroma, mas também o frasco deste perfume é inspirado em Light Blue, clássico da marca Dolce&Gabbana. Seu aroma lembra uma limonada suíça adocicada. Fixa em torno de seis horas.

As notas de topo são Limão e Jacinto. As notas de coração são Macieira e Jasmim e as notas de fundo são Cedro e Almíscar.

Queen of Seduction - Antonio Banderas

Possui notas florais, que agradam facilmente quem sente seu perfume. Além disso, possui uma saída adocicada e aveludada. É um perfume coringa, que funciona tanto para o trabalho como para sair nos dias mais quentes de verão.

As notas de topo são Notas Aquosas, Toranja e Framboesa. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Pimenta Rosa e Íris e as notas de fundo são Camurça, Cedro e Âmbar.

Amore Mio Dolce Paloma - Jeanne Arthes

Para quem prefere perfumes frescos, mas com toques mais adocicados, essa é a fragrância mais indicada da lista. Além do frescor e da doçura, possui notas frutais, como laranja e bergamota.

As notas de topo são Bergamota, Laranja, Mandarina e Bagas Vermelhas. As notas de coração são Cardamomo, Groselha Preta, Cyclamen, Violeta, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Cedro, Almíscar Branco, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

Com informações de Juliara Ferreira.

