Perfumes femininos refrescantes e que duram muito

O verão iniciou há algum tempo, mas ele se estende até o dia 20 de março, então até lá ainda tem muitos dias de sol pela frente. E é importante nessa época, além de cuidar da saúde do corpo, bebendo bastante água e se protegendo do sol, não perder a elegância e se manter sempre perfumada, mas utilizando um aroma que combine com a época.

Dias de sol pedem aromas mais frescos, e na lista a seguir você encontra os perfumes mais indicados para a época. Confira:

Floratta in Blue - O Boticário

Um clássico da marca lançado em 1998. Como traz no próprio nome, é uma fragrância floral, com notas cítricas e almiscaradas. É uma ótima opção para mulheres que gostam de utilizar perfumes para dormir, já que Floratta in Blue é bem suave e confortável.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes importados frescos que você PRECISA CONHECER

As notas de topo são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

Kaiak Aero - Natura

A versão masculina é um dos perfumes mais utilizados pelos homens, pois além de um ótimo aroma, fixa muito bem na pele, algo que não é muito comum entre os perfumes cítricos. Na versão feminina o perfume não fica para traz. Funciona muito bem no dia-a-dia, fixando e projetando muito bem.

As notas de topo são Pera, Sal e Pimenta Rosa. As notas de coração são Frésia, Peônia, Lavanda, Jasmim, Notas Florais, Lírio-do-Vale, Sálvia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Vetiver do Haiti, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Patchouli.

Alegria Brasileira - Avon

Um perfume baratinho, mas com um aroma diferenciado. Seu cheiro frutado lembra um suco refrescante.

As notas de topo são Umbu-Cajá / Taperebá e Limão. As notas de coração são Jasmim-Manga e Orquídea e as notas de fundo são Chá e Mate.